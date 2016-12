Reboredo pone condiciones para apoyar el presupuesto

El gobierno municipal de Carballiño continúa las negociaciones con los grupos de la oposición sobre el proyecto de presupuestos para el año 2017, , con la finalidad de sumar respaldos. Después de que el portavoz del Partido Popular, Argimiro Marnotes, anunciara que no entrará a negociar si el alcalde no cesaba el portavoz del gobierno socialista, el regidor municipal, Francisco Fumega, mantiene reuniones con los portavoces de los restantes grupos: BNG, Alternativa Veciñal y el concejal no adscrito, Marco Reboredo.



El gobierno municipal le bastaría con el apoyo o la abstención de uno de los concejales de la oposición y todas las miradas se dirigen hacia el concejal no adscrito. Marco Reboredo señala al respecto que existen coincidencias pero también plantea una serie condiciones para dar el visto bueno a las cuentasz de 2017.



En este sentido, se refiere a que es necesario concretar partidas con vistas a la construcción de una pista de atletismo en la localidad, con un circuito interior de patinaje. Asimismo, también plantea que diseñe el aprovechamiento de la planta baja de la Casa da Cultura con la finalidad de ampliar la biblioteca municipal. Otra de las iniciativas que plantea y que desea que tenga presencia en los presupuestos de 2017 es la puesta en valor de los viñedos existentes en el municipio con Denominación Ribeiro, a partir de una investigación.



Además, pide una partida para realizar un estudio sobre la situación del transporte y otra para ir comprando el material informático para municipalizar la recaudación.