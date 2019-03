El reparto de 212.000 euros irá para 14 colectivos y obras de O Carballiño

El gobierno municipal socialista presentará en el pleno de este jueves una propuesta de modificación de crédito por importe de 212.669 euros con la que pretende financiar algunas obras, pero sobre todo, la concesión de subvenciones directas a un buen número de agrupaciones y también para el desarrollo de actividades concretas.

El alcalde, Francisco Fumega, declaró que el ahorro en los intereses bancarios una vez que se ha ido reduciendo la deuda del concello permite realizar esta modificación de crédito, mediante la que se otorgan ayudas que no figuran en los presupuestos prorrogados de 2018 a algunos colectivos, al mismo tiempo que se incrementan sustancialmente para otros.

La mayoría de las asociaciones que se beneficiarían optaban hasta ahora a las subvenciones mediante concurrencia competitiva (debían presentar facturas y otra documentación de las actividades que se iban a subvencionar). Sin embargo, Fumega afirma que las entidades prefieren la concesión directa para saber de cuánto dinero disponen antes de desarrollar las actividades.

"Son as asociacións as que piden as axudas directas para saber co que contan para desenvolver as actividades", puntualiza Fumega, refiriéndose al motivo de este cambio cuando quedan solamente dos meses para que tome posesión el nuevo gobierno tras las elecciones municipales de mayo. Al respecto, añadía el regidor que "será o novo goberno o que faga efectivas as subvencións, porque ata a aprobación definitiva aínda pasa moito tempo".

De esta forma, la propuesta contempla un incremento de 7.000 euros para las Xociviga en relación a lo que figura en el presupuesto de 2018, que dispondría de 20.000 euros para su 50 aniversario. El Festival de Teatro Galego aumentaría la misma cantidad, sumando 18.000. El Club Deportivo Arenteiro, subiría en 30.000 euros hasta los 85.000, matizando el alcalde que "é pola escola de fútbol na que aumentaron os rapaces e os gastos". Moto Sport recibiría 10.000; la Sociedad de Pesca, 6.000, y a Potiños, Orfeón, Coral, Coro de Cámara Viva, Federación Galega de Piragüísmo, Instituto de Estudios Carballiñeses, Chamoso Lamas y Cofradía Veracruz, se les conceden 3.000 euros a cada uno. Las ANPAS contarían con 5.000 y a Cáritas se le aumentaría en 2.000 hasta los 7.000 euros. También se destinan al taller de empleo 40.000 euros y suben 3.500 hasta los 48.500 para espectáculos.