El retraso del alumbrado de Navidad genera preocupación en O Carballiño

Los establecimientos asociados del Centro Comercial Aberto de Carballiño transmiten su preocupación y enfado con el Concello por la falta del alumbrado de Navidad. Así, reclaman que se decoren las calles "para ayudar a la dinamización comercial e incentivar las ventas del sector".

El Partido Popular afirma que está recogiendo las quejas de los vecinos y principalmente de los comerciantes. "Non é moito pedir que exista iluminación, e que non se coloque xusto para o día do Nadal, senón que sexa algo para que o ambiente navideño se poida respirar nas rúas canto antes e que o movemento no comercio o poida notar", sinala.

Los responsables municipales responden a las reclamaciones de comerciantes, vecinos y del PP, anunciando que "as rúas do Carballiño contarán durante as próximas festas de Nadal cunha iluminación moi vistosa e animación musical nas principais rúas e prazas. Tanto a iluminación como o son musical quedarán instalados a próxima semana".