Ricardo Perea, apuesta del PP para recuperar la alcaldía de Carballiño

El abogado Ricardo Perea Fernández es la apuesta del PP para recuperar la alcaldía de una de las villas de referencia de la provincia, Carballiño. El objetivo de Perea será "procurar novas oportunidades e mellores servizos para que os carballiñeses sigan a facer o seu proxecto de vida na vila e no concello", según avanzó él mismo.

El presidente provincial del partido, Manuel Baltar, afirmó que con la elección de Perea Fernández "os populares imos darlle a O Carballiño un proxecto que ofreza xestión, que xere orgullo de pertenza e pise forte no contexto provincial".

El candidato apuesta primero por el desarrollo económico “buscando as condicións para que se poda traballar no Carballiño dignamente", pero subraya que no se conforma con eso, "a sociedade actual esixe outras cousas como a conciliación laboral e familiar con suficientes servizos para os fillos, máis oferta cultural e de deportiva para os mozos e moito máis que festa para os maiores".

Baltar destacó por su parte que el candidato es "unha persoa namorada do Carballiño e que ao seu carón terá un gran equipo e ao mellor partido, que ven de gobernar neste concello na pasada lexislatura". Añadió que Perea "vai ofrecer aos carballiñeses un proxecto político fiable, cun equipo compacto e onde dará cabida á participación, como unha administración esponxa que recolle as inquedanzas dos seus".