Roban joyas a una anciana por valor de 12.000 euros

Los ladrones se apoderaron de diversas joyas en la vivienda de una vecina de la avenida de Julio Rodríguez Soto de O Carballiño. La víctima, de 98 años, está impedida y enferma y no se percató de la presencia de los ladrones en el interior del domicilio. El robo se produjo entre los pasados días 17 y 19 de febrero cuando no había familiares de la nonagenaria en la vivienda, cuyas puertas y ventanas, según pudo saber este periódico, no mostraban daños.

Un familiar de la anciana denunció el pasado miércoles la sustracción después de revisar los objetos de valor que había en el inmueble y percatarse de que faltaban diversas joyas, valoradas inicialmente en más de 12.000 euros.

Una patrulla de la Guardia Civil acudió de inmediato a la vivienda con el objetivo de realizar una inspección que permita identificar a los culpables. Los agentes mantienen una investigación abierta y recaban información entre las personas cercanas a la familia y a sus vecinos. Además, los agentes revisan si a las casas de compra de venta de oro de la zona del Arenteiro llegó durante estos días algunas de las alhajas robadas. Por el momento, no se ha encontrado rastro de los ladrones.

Segundo robo en la zona

Este es el segundo robo de joyas en menos de dos días en la capital del Arenteiro. El otro hurto también tuvo como víctima a una persona de avanzada edad (88 años), aunque en este caso, la vivienda estaba desocupada, dado que el octogenario se encontraba de viaje en el extranjero. Los delincuentes forzaron una ventana y se apoderaron de joyas por valor de más de 25.000 euros y otros 6.000 en efectivo.

La Guardia Civil sospecha que los dos robos no fueron ejecutados por las mismas personas, debido al cambio de "modus operandi".

El de mayor botín se lo atribuyen a la delincuencia itinerante, mientras que el perpetrado en la casa de la mujer que está enferma sospechan que es obra de personas que conocían la situación de la anciana, así como la disposición de los objetos en su vivienda.

Entran en una vivienda pero no se apoderan de nada

Los ladrones fracturaron la ventana de una vivienda de la localidad de Rubiás, en Calvos de Randín. Los delincuentes accedieron al interior, pero no sustrajeron nada de valor, según denuncia la dueña, de 90 años, que reside habitualmente en Andorra. La denunciante se percató del robo con fuerza al encontrar la vivienda revuelta. Tras inspeccionar la casa, no echó en falta ningún objeto. La Guardia Civil inspeccionó el inmueble y trabaja con la hipótesis de que los delincuentes buscaban dinero y joyas. Los agentes recaban información entre los vecinos por si se percataron de personas extrañas recorriendo la localidad.