Taller, teatro e andaina para conmemorar o Día da Muller en Carballiño

A concelleira de Igualdade, Marina Ortega, presentou onte o programa para conmemorar o Día Internacional da Muller, que se celebra o próximo 8 de marzo. Comeza o día 7 cun novidoso taller lúdico-didáctico que, co eslogan de “Na procura da muller salvaxe”, vai dirixido ás mulleres que desexen afondar en sí mesmas para confrontarse coas capas que lles impón a sociedade patriarcal na que están inmersas e que as afastan daquilo que realmente son. Para participar nesta actividade, que conta coa colaboración da Concellería de Cultura, é preciso inscribirse no Centro de Información da Muller (CIM), e o prazo remata 6 de marzo.

O día 8 desenvolverase o acto institucional. Será ás 12,00 horas no salón de plenos do concello, coa participación do alumnado dos centros educativos, de Bo Día Familia, a escola infantil Trastes, Cruz Vermella, Aspadisi, Asdifica e asociacións de mulleres. Tamén se entregarán os premios do VI Concurso Fotográfico “Unha mirada de xénero: A muller e o liderato”, que nesta edición compiten 35 fotografías, algunhas delas remitidas desde outras comunidades como Madrid, Canarias ou Castela-León, e incluso desde Argentina. Finalmente, haberá unha actuación do dúo Canela Cafuné. Para o 11 de marzo está prevista representación teatral “30 e tantos ósos", de Aporía Escénica. Terá lugar no auditorio, ás 20,30 horas.

Por último, o 26 de marzo haberá a VI Andaina Solidaria “O Carballiño camiña pola igualdade”, podendo anotarse ata o día 23, no CIM.