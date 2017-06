Todos os alumnos do instituto número 1 aproban a ABAU

A ANPA do IES nº1 do Carballiño destaca os excelentes resultados obtidos nas probas ABAU, acadando unha nota media de 7,11, o que converte a este instituto no 5º mellor de Galicia.

A porcentaxe de aprobados foi do 100% dos 47 alumnos que se presentaron, entre eles, Pablo Marino Fernández, Yoana Rodríguez e Antonio Adrián González que forman parte dos mellores expedientes de 2017, e que representarán ao centro no acto dos mellores estudantes, hoxe en Santiago.