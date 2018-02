Los vecinos podrán conocer el clima de los últimos 34 años

El Concello de Carballiño contará con varios paneles informativos sobre los datos más significativos de las condiciones climáticas de la comarca en los últimos 34 años. La presentación de esta iniciativa tuvo lugar ayer por la mañana, con la presencia del alcalde, Francisco Fumega; el presidente del Centro de Estudios Chamoso Lamas, José Luis Sobrado, y por su creador, el profesor de física e investigador Miguel Ángel García. El experto trabajó en la elaboración de estos cuadros con la colaboración de la matemática María Encina de la Fuente, y Diego Reboredo, encargado del diseño.

Estos indicadores "son unha necesidade, como o é o coñecemento do clima en cada zona", en palabras de Miguel A. García, pero aseguró que es necesario un trabajo durante muchos años para poder volcarlo en ellos. Incluye información de temperaturas medias, tanto máximas como mínimas; datos anuales de precipitaciones desde 1984; un gráfico que muestra las heladas, destacando las tardías de finales de marzo y abril y las condiciones de sequía ambiental que se producen entre abril y septiembre. Además, se muestra una tabla con los parámetros climáticos generales de Carballiño y otra que recoge las curiosidades más extremas. García comentó que faltan dos variantes muy importantes, que son la humedad y la irradiación solar. Como curiosidad, los paneles ofrecen un refranero popular relacionado con el tiempo que, según el meteorólogo, tienen tanta importancia porque "son unha das primeiras estadísticas de coñecemento de datos climáticos".

Los tablones serán colocados en los próximos días en diversas zonas con afluencia de visitantes, como en el Parque Municipal, en el Etnográfico y en la Oficina de Turismo. Los destinados a zonas exteriores están hechos de metacrilato, mientras que los que irán para el interior de edificios son de vinilo. García comentó que "non queremos sacar conclusións, se non que o fagan os seus obsrevadores". Afirmó que, después de tres décadas de estudios, todavía no es suficiente para entender por completo el clima y poder sacar unas ideas claras de cómo funciona.

La Estación Meteorológica carballiñesa nació hace 34 años de la mano Miguel Ángel García, que se encargó de recoger los datos día a día desde entonces. Este 2018 recibió el Premio Nacional de Meteorología en reconocimiento a su labor en este ámbito. Tanto el alcalde, Francisco Fumega, como el presidente del Centro de Estudios, José Luis Sobrado, felicitaron al premiado y destacaron el orgullo de contar con un investigador y vecino entregado al trabajo.