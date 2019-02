Villarino, crítico con los ediles que abandonan el PSOE en Piñor "Non teñen ningúns ideais"

El secretario provincial del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, rechaza las acusaciones lanzadas por Francisco Fraga en la rueda de prensa de esta tarde y carga contra él y los afines a Pachi Vázquez.

"Vese esa estratexia meditada e calculada que teñen dende hai tempo. Esta xente non fai falta no partido. Por fin este lastre abandona un partido ó que non querían, non teñen ningúns ideais. Son moitos no partido que din que por fin certas rémoras desaparecen", destaca Villarino.