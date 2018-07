Xociviga lembra a figura do director Carlos Velo

A proxección da película "Malvado raposo feroz" na Praza Maior da vila do Carballiño abriu na noite de onte a programación das Xornadas de Cine e Vídeo en Galicia (Xociviga 2018) no Carballiño. Unha edición na que hoxe cobrará especial protagonismo a figura de Carlos Velo, o realizador cinematográfico nado na localidade ourensá de Cartelle e que acadou sona internacional.

Deste xeito, o Auditorio municipal acolle pola mañá a apertura da exposición "A derradeira viaxe a Galicia", na que ó traverso de imaxes lembra a estadía do prestixioso director no Carballiño no ano 1985, como ilustre convidado da organización das Xociviga, precisamente tres anos antes da súa morte.

Asemade, a presidenta da Fundación Carlos Velo, Carmen Leyte, e o alcalde do Carballiño, Francisco Fumega, teñen previsto asinar un convenio de colaboración que permite a edición dun catálogo no que se recolle a historia desa visita de Velo.

O programa de hoxe tamén ofrece a posibilidade de coñecer unha escolma de documentais rodados polo cineasta ourensán no ano 1935. Así, dende as 18,00 horas, no Auditorio da vila, poderán verse as creacións "Almadrabas", "Felipe II y El Escorial" e "Galicia".

Por outra banda, na mesma sala de proxeccións do mesmo centro cultural carballiñés está prevista a primeira sesión do tradicional apartado Cine para Nenos das Xociviga. Trátase da película belga "O fillo de Big Foot", ás 16,00 horas. A primeira langometraxe para adultos será "Dhogs", un filme que foi rodado en Galicia, e que será ofrecida no Auditorio ás 20,00 horas.

Dirixida por Andrés Goteira, e con actrices e actores galegos no reparto, este thriller obtivo premios nos festivais máis prestixiosos do cinema fantástico, como foron ós de Sitges, Bafici de Buenos Aires, Frighfest de Londres e no de Split, en Croacia. A última sesión deste luns, ás 22,30 horas, corresponderá á película francesa "Corporate". A organización fixou en 3 euros os prezos das entradas para as sesións infantís e 4 euros para ás de adultos.