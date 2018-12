O 10 de xaneiro finaliza o prazo para as axudas de rehabilitación

O Concello de Ribadavia ten aberta ata o próximo 10 de xaneiro de 2019 a convocatoria de subvencións das actuacións de rehabilitación no casco histórico de Ribadavia e do casco antigo de San Cristovo, correspondente ao Plan Estatal de Vivenda 2018-2021. Os interesados poden consultar as bases na web municipal. Tamén están expostas no taboleiro de anuncios do Concello de Ribadavia.

As subvencións estatais serán ata o 40% do orzamento, cunha contía máxima dependendo do tipo de actuación. Así, para obras de conservación e accesibilidade será de 9.000 euros para Ribadavia e de 8.000 euros no caso de San Cristovo; nas de eficiencia enerxética, con redución de demanda enerxética, a axuda pode chegar aos 13.000 euros por vivenda e 12.000 en San Cristovo; e para os edificios, incrementaranse estas contías con 130 euros e 120 euros, respectivamente, por cada metro cadrado de superficie construída de local comercial ou outros usos.

Estas subvención estatais poderán acadar o 75% do orzamento, coas contías máximas antes indicadas, cando os residentes das vivendas teñan ingresos inferiores a 3 veces o IPREM; tamén con residentes discapacitados e obras de accesibilidade e para maiores de 65 anos igualmente con obras de accesibilidade.

As subvencións autonómicas serán ata o 10% do orzamento cun máximo de 4.000 euros por vivenda tanto para o cascto histórico de Ribadavia como para a localidade de San Cristovo.

As axudas para a rehabilitación son concedidas a partir do convenio subscrito o pasado 30 de xullo de 2018 entre o Ministerio de Fomento e a Comunidade Autónoma de Galicia para a execución do Plan Estatal de Vivenda 2018 - 2021.