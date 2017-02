A alcaldesa de Melón: "O meu marido pódeme acompañar como marido, como veciño..."

A alcaldesa de Melón, Cristina Francisco Vílchez, restou importancia a que Alberto Pardellas, o seu marido e exregidor do mesmo municipio inhabilitado pola Xustiza, acuda con ela a reunións de carácter institucional.



"Pódeme acompañar como marido, como veciño...", alegou a rexedora, antes de esgrimir que Alberto Pardellas pode acudir a este tipo de encontros como presidente da comunidade de veciños e de montes do municipio.



Con todo, deixou claro que o seu marido só acudiu á reunión para "saudar" á delegada, compañeira de partido. E, aínda que inicialmente asegurou que a continuación se había ido, acabou recoñecendo que estivera presente durante toda a reunión pero sen "participar" nela.



"Non creo que incomodase á delegada", apostilou, á vez que reivindicou que ela é libre para decidir a quen leva ás citas institucionais. "Pódeme acompañar quen eu queira", resolveu, antes de afear aos xornalistas "rizar o rizo" con estes asuntos.



Pola súa banda, o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegurou descoñecer "en calidade de que foi" Alberto Pardellas a esa reunión. "Non podo xulgalo", resolveu.



Así mesmo, ao ser preguntado sobre este asunto posterior ao Consello da Xunta, indicou que descoñece o contido da reunión entre a alcaldesa de Melón e Marisol Díaz Mouteira. "Seguro que foi para tratar un asunto oficial", finalizou.