Aprobado el estudio arqueológico en los terrenos de la residencia de Ribadavia

El patronato de la Fundación Hospital Asilo Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia aprobó la iniciación del estudio arqueológico en los terrenos en donde se proyecta construir una nueva residencia para personas mayores. Así, el arqueólogo municipal junto con operarios empezarán a trabajar en la próxima semana, después de obtener la autorización de Patrimonio en días pasados. En el transcurso de la reunión que celebró el patronato en la tarde del pasado martes también se acordó unir en una sola todas las parcelas que conforman la superficie disponible, que es de titularidad pública, exceptuando una finca que negocia el Concello de Ribadavia para su incorporación.

Por otra parte, el portavoz de Ribeiro en Común en la Corporación municipal, Brais Fidalgo, y también representante en el patronato, solicitó información en relación a la contratación de personal eventual para el asilo, refiriéndose a la "contratación irregular de dúas persoas no mes de xuño e unha no mes de decembro pasado", señalando que "incumpriron non só os estatutos da Fundación Hospital Asilo Nosa Señora dos Anxos, ao facerse ás costas de membros do padroado, senón que tamén incumpriron as bases xerais de contratación da propia fundación, xa que non nós consta ningún proceso publicado nin a existencia dun concurso para a provisión destes postos laborais".

Los restantes miembros del patronato rechazaron los planteamientos de Fidalgo, señalando que el gerente es quien tiene que tener la responsabilidad de seleccionar el personal que necesita en cada momento, dentro de la normativa interna de la fundación, recordando que es un ente privado. Finalmente, acordaron volver a reunirse para abordar las propuestas que puedan surgir al respecto.