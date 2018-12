Arnoia experimenta mejoras en la producción de pimientos

El Concello de Arnoia y la Consellería de Medio Rural ponen en marcha una finca experimental del cultivo del pimiento de Arnoia, que está amparado por la Indicación Geográfica Protegida. El objetivo de este proyecto está en estudiar la viabilidad económica de este producto y mejorar la genética, continuando el trabajo realizado por la Xunta de Galicia durante el último año en el centro de Salceda de Caselas (Pontevedra). Precisamente en esta finca se iniciará la producción con las semillas seleccionadas en el referido centro.

El alcalde de Arnoia, Rodrigo Aparicio Santamaría, declaró que la iniciativa partió del concello con el fin de lograr una mayor rentabilidad del pimiento, "pretendemos que a xente se anime a cultivar para evitar que desapareza porque co cultivo artesanal que se fai agora corre o risco de desaparecer". Por ese motivo, en esa finca se utilizarán técnicas actualizadas y estará a cargo de dos biólogos.

El regidor considera que es necesario impulsar la producción, ya que en la actualidad solamente hay 12 productores inscritos en el Consello Regulador, que explotan fincas pequeñas que no sobrepasan los 300 metros cuadrados. En consecuencia, la producción ronda tan solo los 15.000 kilos anuales, cuando en las décadas de los años 70 y 80 del siglo pasado se alcanzaban los 300.000 kilos.

A esta situación se ha llegado, según explica Rodrigo Aparicio Santamaría, "porque o cultivo non é rendible porque se fai de maneira tradicional, e eso pese a que hai moita demanda". En ese sentido añadía que "agora únicamente se pode vender no entorno de Arnoia e algo en Ourense, porque non da para máis".

La finca experimental tendrá su primera cosecha a finales de junio o principios de julio de 2019, en que se esperan conseguir en torno a los 6.000 kilos.

Un cultivo diferente al tradicional

La finca tiene una superficie de 2.000 metros cuadrados. Es el resultado de unir un total de 14 parcelas pequeñas que fueron cedidas al Concello de Arnoia por sus propietarios. La Consellería de Medio Rural adjudicó posteriormente su acondicionamiento a Tragsa.

El regidor municipal espera que esté lista para el próximo mes de abril, con el fin de iniciar el cultivo de los pimientos cara la próxima temporada. "A produción vai ser diferente á tradicional con técnicas de cultivo máis actuales". Por eso, se pondrá en funcionamiento un invernadero de semillas; se instala suelo acolchado, riego por goteo y fertirrigación. De resultar rentable, tal y como espera el alcalde, servirá para animar a más productores.