Castrelo acolle un festival para ver o eclipse total de lúa

Os vindeiros 27 e 28 de xullo terá lugar na terraza do Parque Náutico de Castrelo de Miño a primeira edición de "Solpores no Náutico, festival de ciencia, maxia e música". Organizado pola propia dirección doParque e a Asociación Galega para a Comunicación da Cultura Científica e Tecnolóxica, a partires das 21,00 horas desenvolverase un programa de contido variado.

Entre os participantes estará o mago Richard cun espectáculo de TecnoMaxia; Deborah García Bello, química e divulgadora científica, falando dos mitos que teñen que ver coa alimentación, ou Francisco Rodríguez, investigador do Centro oceanográfico de Vigo. Tamén contarán as súas experiencias Casto Rivadulla, Manuel Vicente, Nieves Vidal e Dositeo Veiga, físico e divulgador, que describirá algunhas constelacións do ceo en verán, acompañado polo guitarrista Juan Vázquez. Todo elo, para acompañar a eclipse total de lúa que os asistentes poderán visionar o venres 27 ao rematar o festival.