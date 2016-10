Castrelo apaga las luces para observar los astros

El Concello de Castrelo de Miño apagó ayer su alumbrado público a partir de las 22,00 horas para poder observar el firmamento. El Parque Náutico se convirtió en un observatorio para numerosos aficionados de la astronomía de toda Galicia que disfrutan de tres jornadas en las que se desarrollan charlas, música, talleres, cenas de temática astronómica y observaciones con telescopios.



La iniciativa AstroGalicia2016 está organizada por el Parque Náutico de Castrelo y se inauguraba ayer con una exposición de carteles de la NASA "na que se recrean viaxes imaxinarias a outros planetas co ánimo de espertar a imaxinación da poboación e o interese pola astronomía e as viaxes espaciais", según apuntaron los organizadores. Todas las actividades son de acceso libre y gratuito, exceptuando los talleres, que cuestan 20 euros para el público, y 10 euros para los miembros de las siete asociaciones de astronomía de Galicia y para los vecinos de Castrelo.



Ayer hubo música en directo de Juan Vázquez y comentarios astronómicos a cargo de Dositeo Veiga, quien declaraba que el entorno del Parque Náutico no es el lugar idóneo de observación por causa de la contaminación de la luz, pero "es cómodo para desarrollar otras actividades de ocio, el cielo es decente y disponemos de instalaciones adecuadas, el albergue municipal para dormir y la colaboración del Concello para el apagado del alumbrado". Así fue como alrededor de 15 telescopios apuntaban cara la luna, saturno, marte y otros astros.



Para hoy está prevista una recepción a los participantes por parte del alcalde, Xurxo Rodríguez, para continuar con la charla "Meteoritos: impactos contra a Terra e a Lúa", por José María Madiedo, profesor titular da Universidade de Huelva. También habrá un taller de astronomía infantil y otras diversas actividades, que se prolongarán durante el domingo.