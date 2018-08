Castrelo de Miño inaugura un centro de veciños en Barral

Os veciños da parroquia de Barral, Castrelo de Miño, xa dispoñen dende onte dun centro social, que dará servizo ó núcleo urbán da capitalidade municipal, con máis de 600 habitantes. O edificio, que terá a denominación "Casa da Anguía", é o undécimo local social que constrúe o Concello dende 2007, ano no que tomou posesión o actual alcalde, Xurxo Rodríguez Méndez, e así culmínanse as necesidades deste tipo de infraestructuras no municipio.

A execución do proxecto foi posible cun orzamento de 43.000 euros, dos cales o 80% foi aportado por fondos do Grupo de desenvolvemento rural (GDR) do Ribeiro-Carballiño, e a porcentaxe restante polo propio Concello. Deste xeito, a edificación consta dunha planta baixa de 130 metros cadrados, situada ó carón do Parque Náutico de Castrelo, cun espazo habilitado que quedou dividido en tres estancias principais. Unha delas, será destinada a cociña para a preparación da comida os días da Festa da Anguía; outra, como departamento de atención ós visitantes deste evento, e, finalmente, a terceira e de tamaño meirande, acollerá as xuntanzas e actividades dos veciños de Barral.

Asemade, neste ano acondicionouse e mellorouse a edificación existente, dotando á cuberta da impermeabilización e aillamento térmico, e instalaronse tamén tecnoloxías de iluminación de baixo consumo de tecnoloxía led, así como un sistema de climatización de biomasa. O propio alcalde e os veciños participaron, o pasado mércores, no acto de inauguración do local.