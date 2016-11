La Denominación de Origen Ribeiro y 14 de sus bodegas persiguen consolidar su imagen como líderes en vinos blancos de calidad a nivel nacional a través de su participación en la cuarta edición de la Experiencia Verema Barcelona. La cita se celebró en el Museum Marítim de Barcelona y estuvo enfocada a profesionales del sector, prensa, distribución y aficionados del mundo del vino. La gerente del Consejo Regulador de esta Denominación Ribeiro, Cristina Alcalá, acompañada del sumiller David Seijas, impartieron la cata “Ribeiro. Esencia Galega” en el Hotel España.



Las 14 bodegas participantes en este evento son: Alter, Bodegas Cunqueiro, Bodegas GRM, Antonio Montero, Cuñas Davia, Adega Sameirás, Manuel Formigo, Lagar do Meréns, Bodega Alanís, Viña Costeira, Ramón do Casar, Viña Mein, Terra do Castelo, y Valdepuga, que pretenden afianzar e incrementar su presencia comercial en el mercado catalán.



Un informe del Observatorio Español del Mercado del Vino señala que hasta octubre de 2015, “Cataluña es la primera comunidad autónoma española en número de litros de consumo de vino en los hogares y se sitúa en tercer lugar comparando el gasto per cápita en consumo de vino”. Por otra parte, para hoy está prevista la presentación del ciclo Enocións by Ribeiro da Coruña, que contempla dos sesiones con vino, música, cultura y gastronomía.