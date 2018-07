El centro para mayores de Arnoia abrirá en otoño

La apertura del denominado "Centro para o envellecemento activo e saudable das persoas maiores" de Arnoia será una realidad en el próximo otoño, según las expectativas de las autoridades municipales. Al respecto, el alcalde, Rodrigo Aparicio, apunta que "as obras estarán definitivamente rematadas no prazo de dous meses, e logo haberá que convocar un concurso para a dotación do persoal técnico".

Este centro, construido en el edificio que antes ocupaba la antigua Cooperativa San Salvador, pondrá a disposición de los mayores del municipio salas de ocio y reuniones, un servicio de fisioterapia; un aula de informática y nuevas tecnologías y otra dependencia dedicada a la realización de talleres de memoria, entre otros.

La intención del Concello de Arnoia es que una empresa se encargue de la contratación del personal especializado necesario para la puesta en marcha de este centro social para los mayores.