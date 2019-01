El Concello de Ribadavia muestra al Sergas el mal estado del centro de salud

Una delegación municipal liderada por el alcalde de Ribadavia, Nacho Gómez, visitó ayer el centro de salud de la localidad en una visita acompañada por personal técnico del Sergas (aparejadora), así como la coordinadora médica, con el objetivo de conocer de primera mano las deficiencias que presenta el edificio.

La lista de desperfectos incluía la falta de accesibilidad para personas en silla de ruedas en los baños, deficiencias en el aislamiento y carpinterías, goteras, humedades o "baldosas rotas ou falta delas, que provocan baixas laborais e accidentes nos pacientes", apuntaban desde el Concello, desde donde hacían hincapié en la falta de mantenimiento del edificio y su mobiliario obsoleto. "Non descartamos a nova construcción, queremos que se dé solución de forma inmediata a esta situación de abandono que sufre o centro de saúde de Ribadavia dende hai décadas, mentres non dan luz verde ao novo centro", señalaban desde el Consistorio, quienes esperan que los titulares del edificio tengan en cuenta las peticiones, reflejadas en un informe por el personal, "e non teñan en estas condicións traballando ao persoal sanitario e aos veciños", apuntaban.n