Culpa al estado de una vía de un choque en Castrelo

Una vecina de Castrelo de Miño, Natalia D., remitió un escrito a la administración local del municipio en el que achaca al mal estado de conservación de una carretera como el causante de un accidente de tráfico que sufrió el pasado 14 de agosto cuando acudía al trabajo, reclamando ahora una indemnización. "Me reventó una rueda y me salí de la vía para luego chocar contra el poste de la luz. El resultado fue, además de los neumáticos, el espejo retrovisor roto y todo el lateral rallado", relató la afectada, destacando que la idea de ir más allá con esta protesta se debe a que asegura que ya pusieron varias reclamaciones para el arreglo de esta carretera a principios de año. "Desde el Náutico hasta Santa María estamos todos los vecinos hartos de estar esquivando baches", afirmó la joven.

Por su parte, el Concello llevó este tema a la junta de gobierno que celebraron el pasado jueves para tomar una decisión del procedimiento a seguir. En un caso de este tipo, en el que un vecino tiene algún accidente derivado del estado de las infraestructuras municipales, se debe abrir un Expediente de Reclamación Patrimonial. Para que se inicie este proceso, según explicó el alcalde de Castrelo de Miño, Xurxo Rodríguez, es necesario que la persona accidentada presente varios documentos que avalen lo ocurrido, "acción que neste caso non se realizou aínda". Por ese motivo, la Corporación acordó iniciar un plazo para que la afectada presente las pruebas, como podría ser un parte de atestado del accidente o declaraciones de testigos que lo corroboren. "Co escrito que presentou non se aprecia a corelación entre os danos que se reclaman e que poidera ser por culpa do estado dunha carretera", argumentó Rodríguez, que se mostró contrario a que un bache pudiese ocasionar daños en la parte alta de la carrocería, "como se reclama neste caso". El alcalde también señaló que las pruebas presentadas, fotografías del estado del coche, fueron tomadas fuera del lugar en el que ocurrió el accidente.

El gobierno local, a raíz de la reclamación, pasó revisión a la zona, entrada a la parroquia de A Costa. "Hay un pequeno afundimento da estrada, non moi profundo. Consideramos que non é suficiente para ocasionar esos danos", afirmó el alcalde, que destacó que esa vía se encuentra dentro de un plan de obras para ejecutar este año.