O cultivo ecolóxico do viño mellora a súa calidade

Un estudo sobre viñedo ecolóxico realizado na Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia, Evega (Leiro), e liderado por David Castrillo Cachón, recibiu o accésit dos XX Premios Nacionais en Investigación e Defensa da Produción Ecolóxica Andrés Núñez de Prado. O traballo consistiu nun estudo comparativo sobre a diversidade de levaduras en uvas e mostos de produción ecolóxica fronte a produción convencional en diferentes zonas de Galicia.

O análise sensorial de viños ecolóxicos comerciais de Galicia puxo de manifesto que a produción ecolóxica permite a obtención de viños de calidade diferenciada, incluso nalgúns casos foron preferidos fronte aos convencionais polos propios catadores. Os resultados do estudo mostraron que o viñedo é unha importante reserva da diversidade de fermentos, especialmente en cultivo ecolóxico, que debe ser preservado como un recurso cun potencial para mellorar a calidade e tipicidade dos viños

Os galardóns, outorgados na localidade cordobesa de Baena e organizados pola asociación Ecovalia, perseguen recoñecer o labor en temas relacionados coa produción ecolóxica. Entre os candidatos á modalidade de investigación, o xurado priorizou aqueles traballos que vinculasen este tipo de produción coa mitigación e adaptación ao cambio climático. O traballo “Viñedo ecolóxico vs convencional: reservorio de biodiversidad de fermentos para a adaptación aos efectos do cambio climático e a tipicidade do viño” conseguiu este recoñecemento especial.