La Denominación Ribeira Sacra amplía su territorio

El Diario Oficial de Galicia publica la modificación del pliego que regula las condiciones de la Denominación de Origen protegida Ribeira Sacra, después de que la entidad solicitara los cambios y la respuesta de Medio Rural fuese favorable. El cambio más significativo se refiere a la ampliación del territorio que abarca ahora en relación a la elaboración del vino, para la que se incluyen las parroquias de Gundivós y Boazo, en los municipios de Saviñao, A Teixeira y Sober. En cuanto a las zonas de producción, el espacio geográfico se mantiene casi inalterado, quitando la inclusión de pequeños núcleos como el de Fión y Fontao, también pertenecientes a los municipios mencionados anteriormente.

Entre las novedades que incluye esta guía de funcionamiento de la Denominación se encuentran la reciente posibilidad de producción de vinos de garda y barrica y la variedad de rosados, hasta ahora sin reconocimiento dentro de esta entidad. El nuevo reglamento también ampara los vino elaborados dentro de depósitos de madera y hormigón, así como los tiempos mínimos para la creación del producto dentro de estos depósitos.

Con esta ampliación el Consello Regulador pretende reconocer la calidad de los vinos que no entran dentro de los estándares, porque la capacidad de los depósitos no entra dentro de la descripción de barrica o porque los procesos de elaboración, aunque sólo llevan implementándose quince años, todavía no se contemplaban. Otro de los cambios es que los vinos "summum" sólo necesitan un 85% de uva de las consideradas principales, en lugar de un 60% de mencía como hasta el momento. También se ajustó de 67 a 69 litros elaborados a partir de 100 kilos de uva.