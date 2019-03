A DO Ribeiro destaca o papel da muller no mundo vitivinícola

O acto de presentación que tivo lugar no Museo Etnolóxico de Ribadavia contou coa presenza da Concelleira de Benestar, Muller e Igualdade, Noelia Rodríguez o Alcalde do Concello de Ribadavia, Ignacio Gómez e o Presidente do Consello regulador D.O Ribeiro, Juan Manuel Casares que estiveron acompañados por representantes das adegas que participan nesta iniciativa e que presentaron os viños que levarán a etiqueta “8M Día da Muller”.

Noelia Rodríguez, Concelleira de Benestar do Concello de Ribadavia foi a encargada de presentar este acto, que ten por obxecto outorgarlle visibilidade as mulleres que tiveron e teñen nesta denominación de orixe o firme compromiso coa produción de viños de calidade diferenciada. Na súa intervención referiuse que esta iniciativa tivo a súa orixe na celebración da Cata de Mulleres enólogas do Ribeiro organizado para conmemorar o Día da Muller no ano 2018. Agradeceu o apoio recibido por parte do Consello Regulador así como do propio Concello e das adegas participantes.

Fixo especial referencia a que esta iniciativa ten un dobre obxectivo, por unha banda, destacar o papel da muller no mundo do viño, e por outra sensibilizar ao público infantil e xuvenil da importancia de superar os estereotipos de xénero que aínda existe en determinadas profesións e traballos. A través desta campaña se transmite, tamén a idea de que a viticultura é unha oportunidade de emprendemento para mozos e mozas que teñen a sorte de vivir nun territorio onde a cultura do viño é un motor para o desenvolvemento.