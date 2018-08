Exhibición de carrozas e exposición de viños na "Festa da Vendima" de Leiro

A localidade de Leiro acolle este domingo, a 29ª edición da "Festa da Vendima", una celebración que pretende “exaltar as labores agrícolas e de adega que se realizan para ao final conseguir o viño do Ribeiro”, en palabras do seu alcalde, Francisco José Fernández. O programa de actividades dará comezo ás 10,00 horas coa recepción dos acios que participarán no concurso, para continuar ás 11,30 horas coa recepción a autoridades e convidados na Casa do Concello. Para as 12,00 horas está prevista a lectura do pregón, que nesta edición correrá a cargo de Marcos Pereiro, de “Mucha e Nucha”, na praza do Cruceiro.

O tradicional desfile de carrozas e charangas dende a rúa Gabino Bugallal ata o Campo da Feira terá lugar ás 12,30 horas, con premios de 1.000, 750, 600 e 400 euros para os primeiros clasificados no certame para adultos, e de 400, 300 e 200 euros no apartado infantil.

Coma novidade, haberá unha mostra de viños de seis adegas de Leiro e das dúas cooperativas existentes no Ribeiro. Ás 14,00 horas abrirase a 15ª edición do Mercado Artesanal, con 33 postos, na paraxe do Salgueiral, onde tamén terá lugar o xantar popular. A xornada rematará ás 21,00 horas cunha actuación musical.