As festas do Portal inclúen concertos do grupo Efecto Pasillo e de Manu Tenorio

O Concello de Ribadavia persegue este ano dar un importante impulso ás festas patronais que se celebrarán os días 8, 9 e 10 do próximo mes de setembro, na honra da Virxe do Portal. Con ese fin, os responsables municipais xa empezaron a traballar na programación e onte o alcalde de Ribadavia, Ignacio Gómez, e a concelleira de Cultura, María López Touza, diron a coñecer o que serán as dúas actuacións estrela desta nova edición. Serán na noite do día 8 de setembro, a partir das 23.00 horas, un concerto de Manu Tenorio; e ao día seguinte, actuación do grupo canario Efecto Pasillo, ás 23.30 horas, no patio do IES O Ribeiro .

O concerto de Manu Tenorio, o cantante andaluz, participante na primeira edición do concurso televisivo Operación Triunfo, será gratuíto para todo o público que se achegue á Alameda de Ribadavia.

Mentres, a entrada para ver a Efecto Pasillo terá un custe de 5 euros.

As festas serán organizadas un ano máis polo Concello de Ribadavia, a través da súa Concellería de Cultura e Turismo, e nesta ocasión tentarán "recuperar o antigo esplendor e tradición que tiveron noutras épocas, sendo unha actividade de carácter lúdico e festivo de referencia na comarca e na provincia", segundo comentaron fontes municipais.

Ignacio Gómez declarou que Ribadavia vai apostar polos concertos en lugar de grandes orquestas, tal e como se facía nos anos anteriores á crise económica. Por ese motivo, co obxectivo de poder contar coas actuacións anunciadas, xa se levaron a cabo as xestións oportunas con tempo suficiente. A programación completa presentarase máis adiante e nela incluiranse actividades lúdicas e deportivas para nenos e adultos, concertos de bandas de música ao mesmo tempo que se realizará a tradicional ofrenda por parte dos alcaldes da comarca á Virxe do Porta