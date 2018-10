"El futuro es difícil, el precio actual de la uva no permite que se viva sólo con el vino"

La revista norteamericana Wine & Spirits Magazine eligió recientemente a las 100 mejores bodegas del mundo, con siete españolas y tres gallegas. En O Ribeiro, el vino seleccionado fue el elaborado por fue Luis Anxo Rodríguez, colleiteiro y un hombre al que este reconocimiento no lo pilla por sorpresa, ya que es la tercera ocasión en la que se lo conceden. Luis Anxo reflexionó sobre la actual vendimia y sobre el estado del sector.

Una vez más, esta revista pone los ojos en su cosecha.

Cierto. La primera vez fue en 2010 y la segunda en 2015, y acudimos a San Francisco al acto de entrega. Me lo notificó esta vez el importador que tengo allí. El orgullo sería que se nos reconociese a todos los de aquí. Es un premio inmerecido, sería pecar de soberbia pensar que con una bodega pequeña lo merecemos, pero estamos agradecidos.

¿Cómo nació esta bodega?

Sin grandes pretensiones. Empecé hace 30 años como una forma de ganarme la vida de forma más pequeña que ahora, que ya tenemos 30.000 botellas anuales. Mi familia siempre se dedicó a esto y tuve la posibilidad de hacer las cosas de forma diferente a como se estaban haciendo y la cogí.

¿Cuál es la clave de un buen vino?

Hoy en día la viticultura. Vinos buenos en el mundo hay muchísimos, técnicos de sobra. Hacer un buen vino es relativamente fácil con las ayudas que hay, lo que es más difícil es tener una viticultura de calidad.

La vendimia de estos tres últimos años no deja buenas cifras.

El futuro de la zona es difícil. El viticultor no puede vivir sólo de esto. El precio de la uva no cubre los gastos que tiene y por eso no se incorpora gente nueva. Aunque se vean buenos números a veces o den premios, la realidad es que la viticultura está cada vez más abandonada y los profesionales envejecidos. La forma de solucionarlo son medidas de calado importante, como el fraccionamiento de la propiedad, por ejemplo.