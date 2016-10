Gómez vincula la moción de confianza a los presupuestos

El alcalde de Ribadavia, Ignacio Gómez, planteará una moción de confianza ante la Corporación con el objetivo de comprobar cuál es la postura "real" de los grupos de Ribeiro en Común y BNG, a los que acusó de complicidad con el Partido Popular en la última sesión plenaria. El regidor socialista, que gobierna con cinco concejales frente a ocho de la oposición, asegura que la presentación de dicha moción es "inminente", y que con toda probabilidad estará vinculada a la aprobación de los presupuestos municipales para 2017, uno de los supuestos que contempla la ley para este tipo de propuestas.

Gómez considera que "as actitudes amosadas por determinados concelleiros (en alusión a los portavoces de los grupos citados) no seu apoio implícito o PP" se asemejan a un "goberno na sombra". Por ello les ofrece dos alternativas: incorporarse "a un grupo de goberno de progreso, transparente e limpo" o plantear una moción de censura, "porque non temos ningún problema en perder o sillón".

Sin embargo, Brais Fidalgo, de Ribeiro en Común, mantiene que "non participaremos en ningún cambio de cromos nin xogos de palacio, xa que respectamos os resultados electorais que puxeron ó PSOE como forza máis votada gobernando o noso Concello", y acusa al alcalde de ver "no ataque e na insidia contra os grupos de esquerda, a mellor defensa e a única forma de tapar as súas eivas". Por su parte, Xacobe García, del BNG, apunta que "a moción de confianza é un órgado sen sentido para tentar poñer contra a parede ós grupos da esquerda". Una moción que cuenta con el apoyo de Manuel Vázquez, de Compromiso por Galicia, "dado que teño unha boa relación de entendemento co equipo de goberno"

Mientras, César Fernández, portavoz del PP, señala que "Gómez non tivo nin terá a nosa confianza, e no caso de presentar a moción estaremos á expectativa a ver se segue o procedemento marcado pola lei e logo decidiremos cál é a nosa postura".

Un paso previo a la moción de censura

La Ley Orgánica de Régimen Electoral establece que la moción de confianza puede plantearse en el supuesto de que la Corporación municipal rechace, por mayoría, los presupuestos anuales. El alcalde debe convocar un pleno extraordinario con el fin de someterse a una votación nominal de los concejales, y en el caso de no obtener el número necesario de votos favorables cesa automáticamente, quedando en funciones. Sin embargo, si el resto de los grupos políticos no presenta una moción de censura con un candidato alternativo en el plazo de un mes desde la votación, la legislación dictamina que "se entenderá otorgada la confianza y aprobado el proyecto (los presupuestos anteriormente rechazados)". Este mismo resultado se obtendría si una vez planteada la censura, esta es rechazada por la mayoría de la Corporación.