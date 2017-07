Leiro acomete el saneamiento forestal en su área recreativa

La caída de una gran rama de uno de los "amieiros" que conforman el parque de O Salgueiral, en la villa de Leiro, ha motivado a la oposición municipal a dirigirse al Concello instando a la alcaldía el encargo de un informe sobre el estado de esta masa forestal ubicada a orillas del río Avia. Concretamente, el grupo socialista considera que este tipo de situaciones, "que se reiteran no tempo", pone en peligro la integridad física de los usuarios de este área recreativa, con mucha afluencia durante la época estival.

Al respecto, el portavoz del PSOE, Manuel Rodríguez, señala que "nesta ocasión, a pola que caeu era de grandes dimensións e case derruba unha farola do alumeado público, e por sorte non había xente na contorna, xa que nese caso podería suceder unha desgracia que todos ibamos lamentar". El edil socialista recuerda que el año pasado "xa caera unha árbore cando estaban persoas na zona, e por iso pensamos que o Concello ten que tomar medidas para que esto non volte suceder". Manuel Rodríguez anuncia que su grupo presentará una moción solicitando "a elaboracion de un estudio pormenorizado sobre o estado das árbores de O Salgueiral, para comprobar se é necesario un programa integral de acondicionamento".

Sin embargo, el alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, asegura, por su parte, que "este xa é o terceiro ano no que levamos a cabo un plan de saneamento das árbores, que leva a cabo unha empresa especializada". Según el regidor popular, "tódolos anos se efectúan podas para controlar o crecemento dos amieiros e, no caso en que sexa aconsellable, a tala daquelas especies que estean enfermas, sempre baixo a supervisión dos expertos". En este sentido, el alcalde recuerda que "unha vez que fixemos unha pequena tala, o voceiro socialista puxo o grito no ceo dicindo que era indiscriminada".

Postura “alarmista"

Francisco José Fernández comenta que "nos 22 anos que levo á fronte da Corporación, sempre caeron árbores e polas, pero iso é normal porque no Salgueiral hai prantas que teñen moitos anos e algunhas xa son centenarias". El regidor de Leiro califica de "alarmista" la postura de la oposición en este tema, mientras apunta que la rama caída durante este pasado fin de semana ya fue retirada, mientras el Concello tambien se hizo cargo de la reposición de la farola de iluminación dañada en el suceso. El alcalde indica que este tipo de incidentes no es exclusivo de esta masa forestal, "xa que tamén caen árbores no parque municipal do Carballiño e noutras zonas semellantes onde a as especies forestais xa teñen unha idade avanzada, e sobre todo cando hai temporal de vento".