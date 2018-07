Leiro crea un archivo para divulgar su historia

El patrimonio histórico y artístico, los recursos naturales y la cultura popular son los contenidos que integrarán el archivo bibliográfico y documental que la Oficina Municipal de Turismo de Leiro ha comenzado a crear.

El hallazgo de libros en la biblioteca pública sobre aspectos históricos del entorno geográfico de Leiro motivó a la responsable de este departamento, Antía Agustiño, a ponerse manos a la obra e iniciar, en los primeros días del presente mes de julio, la recopilación de antiguos documentos y otros ejemplares editados sobre el municipio y la comarca de O Ribeiro. Ese propósito está comenzando a dar sus frutos.

Se trata de un trabajo de búsqueda e investigación en el que también los vecinos están prestando su colaboración y aportando libros e incluso comentando antiguas leyendas sobre Leiro y su entorno que se han venido transmitiendo por tradición oral dentro de sus familias y localidades de origen. Además, la técnica de turismo también ha recogido diversos catálogos acerca de la riqueza monumental y artística, como es el caso del monasterio de San Clodio o la iglesia románica de Santo Tomé de Serantes, entre otros edificios relevantes.

Y la ubicación de Leiro como epicentro de la comarca vitivinícola, no en vano es sede de la tradicional Festa da Vendima, es otro de los elementos que Antía Agustiño tiene en cuenta para incrementar el volumen del archivo, que ya contiene referencias a la Ruta do Viño do Ribeiro, hasta completar en la actualidad más de 15 documentos bibliográficos. Éstos ya se encuentran a disposición del público y pueden ser consultados por vecinos y visitantes en las instalaciones de la Oficina de turismo, ubicadas en el paseo existente hasta el paraje de O Salgueiral, a orillas del río Avia.

Promoción

La labor que lleva a cabo la responsable de esta oficina ha sido valorada positivamente por el alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, al destacar que "é unha actividade mais que contribúe ó desenvolvemento, difusión e promoción do turismo no noso municipio e en xeral do Ribeiro, tódalas cousas que se fagan dende o Concello son boas nese sentido".