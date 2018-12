Máis de 200 escolares estrearon o RibaNadal

Máis de 200 escolares do colexio Tomás de Lemos de Ribadavia inauguraron este venres o parque RibaNadal, onde durante estas festas poderán disfrutar coa pista de patinaxe e numerosos xogos. O Concello de Ribadavia, xunto a EAR (Establecementos Asociados do Ribeiro) e os demais patrocinadores, presentaron esta iniciativa, que se desenvolverá do 21 ao 29 de decembro.

Esta acción, que foi instaurada hai tres anos polo Concello, supón un impulso para o comercio local, ao mesmo tempo que as familias dispoñen dun lugar seguro onde poden deixar aos nenos nestas vacacións. A principal novidade deste ano é un touro mecánico, pensado para os adolescentes.

O alcalde de Ribadavia, Ignacio Gómez, destacaba que RibaNadal é un evento que o concello realiza con moito esforzo, sobre todo económico, e que tamén sería imposible de levar a cabo sen a colaboración dos patrocinadores (Amando, Aqualia, Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro, Construcciones Lemos, Establecementos Asociados do Ribeiro, Termas de Prexigueiro e Viña Costeira), ademais de sinalar que o parque é dos máis grandes da provincia.