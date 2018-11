La Mancomunidad do Ribeiro refuerza el gasto en servicios y formación

La Mancomunidad de Concellos do Ribeiro aprobó sus cuentas por unanimidad, unos presupuestos que superan los dos millones de euros contando gastos e inversiones. Los servicios sociales, englobando todo tipo de asistencia, desde la ayuda en hogar hasta asistencia personalizada, se llevarían consigo 534.000 euros del total. Cultura y deportes contarán con 548.000 euros, partida que se incrementa con respecto al año pasado al incluir la inversión del taller de empleo y de cursos formativos. El gasto en prevención de incendios asciende a 323.000 euros, destinados a las brigadas y a la maquinaria, y en cuanto al servicio de recogida de basura, la cifra presupuestada asciende a 319.000 euros, contando personal, el canon de Sogama o reparaciones de vehículos.

Los socialistas de los concellos miembros calificaron de "falta de respeto" que el pleno durase sólo 10 minutos y que no se esperase por toda la oposición, alegando que esto responde a que "esconden as contas". Ante esta crítica, el presidente de la Mancomunidad, Francisco José Fernández, respondió que no necesitaba más tiempo porque "traigo los presupuestos estudiados y consensuados con todos".