Pequeños de Castrelo y Ribadavia se divierten

Las niñas y niños que participan en el campamento de verano de Ribadavia, AviaVerán, se llevaron una sorpresa en forma de viaje a Castrelo de Miño, donde disfrutaron de una jornada de convivencia con los asistentes a un programa similar de conciliación organizado por este municipio, y como despedida de esta primera quincena de agosto de diversión.

Acompañados por la concejala de Igualdade e Benestar de Ribadavia, Noelia Rodríguez, junto con Maribel Rodríguez, edil de Educación e Deportes de Castrelo, y la directora de la Escola Bolboretas, Verónica Araujo, los pequeños de ambos municipios pudieron disfrutar de un viaje en catamarán por el embalse del Miño, chapotear en la playa fluvial y practicar juegos de habilidades de diverso tipo en el agua. Estas actividades, tal y como explicó Noelia Rodríguez, contribuyeron "á fomentar o traballo en equipo e, ademais de axudarlles a divertirse, coñecer a outras nenas e nenos, intercambiar experiencias e, para festexalo, facer unha merenda coas chuches".

Los campistas ribadavienses también se desplazaron el pasado lunes hasta localidad de Leiro, para ir al cine y disfrutar de la proyección de la película "Los Increíbles 2", y en próximos días visitarán varias bodegas de la Denominación de Orixe Ribeiro, "para que as novas xeracións coñezan polo miúdo as propias tradicións, como é a elaboración do noso viño", anuncia Noelia Rodríguez.