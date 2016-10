El pleno de Ribadavia aprobó la moción de Ribeiro en Común para reclamar a la empresa concesionaria de las Termas de Prexigueiro (Ibernisha SL) el acondicionamiento de dos pozas públicas en el exterior de sus instalaciones, tal y como figura en el contrato de adjudicación del año 2006. La propuesta también contempla la inclusión del termalismo dentro de un plan integral de turismo para este concello. Con ello se persigue "por en relación a riqueza termal de Prexigueiro, mellorando a súa oferta, coa riqueza cultural e do patrimonio ribadaviense xunto ao enoturismo e ao turismo do viño en Ribadavia e no Ribeiro", según apuntó el portavoz, Brais Fidalgo.

Otro asunto que recibía el visto bueno tiene que ver con la propuesta del grupo Compromiso por Galicia, que instó al gobierno a redactar un proyecto de rehabilitación de un edificio del casco histórico de propiedad municipal en la Rúa dos Fornos.



FINANCIACIÓN

El portavoz, Manuel Vázquez, recordaba la afluencia de turistas cada año para visitar este entorno de la villa y, además, la necesidad de ofrecer viviendas dignas a los vecinos. Por ese motivo, propuso que una vez redactado el proyecto por los técnicos municipales se remita al Instituto Galego de Vivenda e Solo para solicitar la financiación de las obras con el fin de crear viviendas sociales. El PP votó en contra por considerar más urgente la puesta en marcha de un local de hostelería.

Por otra parte, la Corporación también daba cuenta de un expediente de modificación de crédito por importe aproximado de 6.000 euros destinados a la contratación de cuatro personas para una brigada de intervención en el medio rural. El Concello aprovecha una subvención del 80% por parte de la Administración autonómica para poner en marcha este grupo aportando el 20% restante.

Últimos trámites para el nuevo PXOM

El pleno daba cuenta, además, de las modificaciones del documento de aprobación provisional del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM)derivado del requerimiento del pasado día 6 de mayo por parte de la Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Se trata de los últimos trámites que exige la Administración autonómica para dar el visto bueno al plan urbanístico de Ribadavia para su entrada en vigor. El Concello tiene pendientes varios proyectos de su aprobación como la ampliación de las Termas de Prexigueiro o la construcción de un nuevo cementerio municipal, entre otros. Ribeiro en Común presentaba una segunda moción con el objetivo de defender la autonomía local y pedir la derogación de la Ley Montoro, y el apoyo a la Proposición de Ley para la aplicación de medidas en materia de Réxime Local.