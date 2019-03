La Ruta do Viño potenciará la comarca del Ribeiro con diferentes actividades

Bajo el lema "O camiño do viño. Ruta do viño do Ribeiro" se presentó este lunes el programa de actividades que se van a desarrollar a lo largo del año 2019 para promocionar la marca "Ribeiro".

Un programa en el que colaboran de forma conjunta Diputación, Consejo Regulador, Ruta do viño y Geodestino para constituir un "frente común" con el que potenciar el territorio del Ribeiro y potenciar la comarca como destino enoturístico. Una iniciativa que busca poner en valor la arquitectura, historia y termalismo de la zona desde la presencia de los vinos Ribeiro.

Entre las actividades programadas para los próximos meses destacan una campaña promocional en redes sociales para presentar la zona, así como la celebración de la Jornada de Puertas Abiertas de las Rutas del Viño de Galicia o conferencias impartidas por profesionales para profundizar en los pilares históricos y culturales del Ribeiro.