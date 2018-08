Primeros ataques de jabalíes a viñedos de la DO Ribeiro

Los viñedos de diferentes zonas de O Ribeiro están sufriendo últimamente los ataques del jabalí y provocando una merma considerable en la producción a sus propietarios, que se ven indefensos ante esta inusitada situación. Los jabalíes se adentran en los cultivos y devoran los racimos de uvas cuya maduración está bastante avanzada, causando además otros daños en los vallados y en los propios terrenos colindantes. Los viticultores achacan este comportamiento de los animales a la falta de alimento que padecen en el monte, seriamente perjudicado por la plaga de incendios que asoló la comarca el pasado año, y que les obliga a abandonar su hábitat para bajar a buscar nutrientes en el valle.

Así, han sido detectadas incursiones de jabalíes en diversos puntos de los municipios de Ribadavia, Beade y Leiro, que coinciden con la ribera del Avia, en áreas donde su posible presencia había pasado desapercibida en los últimos años. Una situación que todavía no ha sido puesta en conocimiento del Consello Regulador de la Denominación de Origen. Al respecto, su presidente, Juan Manuel Casares, aseguraba ayer que, "polo de agora, non recibimos ningún tipo de denuncia ou reclamación por parte de viticultores de danos do xabarín". Sin embargo, sí han llegado numerosas quejas al Concello de Ribadavia por parte de titulares de viñedos.

En este sentido, el gobierno municipal de la capital de O Ribeiro decidió asumir las reivindicaciones de los viticultores y acordó en su junta local el envío de un escrito a la Xunta de Galicia "para que se tomen as medidas que sexan pertinentes para evitar que os xabaríns causen danos nas viñas da nosa comarca", indicó el concejal Javier Iglesias Sendín. El edil de Economía de Ribadavia considera que "non se pode botar por terra o traballo dun ano de coidados das viñas, sobre todo tendo en conta que estas xa están a ser afectadas polo mildiu".

Añade que "este non só é un problema do noso municipio, xa que afecta a todo O Ribeiro, e delo deben tomar nota as consellerías con responsabilidades tanto en agricultura como en medio ambiente". El Concello ribadaviense no descarta que el escrito remitido a la Xunta sea trasladado a la Corporación en forma de moción.

Incidencia en Ribeira Sacra o Valdeorras

La presencia del jabalí en los cultivos de la Denominación de Origen Ribeira Sacra es habitual en los últimos años. Según el presidente del consello regulador, José Manuel Rodríguez, "a incidencia dos ataques depende moito da meteoroloxía, xa que se notan máis nas épocas de sequía, como foi o caso do ano pasado". Así, los animales bajan de la montaña a los arroyos que confluyen en los ríos Sil, Miño o Cabe, para poder conseguir brotes frescos. El "porco bravo"también suele aparecer en viñedos aislados, próximos al monte y sin vallar de la Denominación de Origen Valdeorras, "dónde puede llevarse hasta el 40% de una cosecha", indica el presidente del Consello Regulador, José Luis García, que trasladó a Medio Ambiente esta problemática, al considerar que "es un problema que es importante". Precisamente, este departamento de la Xunta inició hace dos años un Plan de acción contra los daños del jabalí, con una inversión de 1,3 millones de euros, encaminada a prevenir los destrozos producidos por el animal. Así, fueron puestas en marcha dos líneas de ayudas, una compensatoria por daños, dotada de 600.000 euros, y, otra,para la adquisición de métodos de prevención, especialmente pastores eléctricos, de 250.000 euros.