La promoción aleja al Consello Regulador y a los cosecheros

La Asociación de Colleiteiros Embotelladores de O Ribeiro manifiesta su malestar ante la decisión del pleno del Consejo Regulador de esta Denominación de Origen que ha denegado a la entidad una petición para enviar información sobre las misiones que llevarán a cabo los cosecheros en México, EEUU y Colombia, a la prensa, bloggers, sumilleres y demás profesionales del mundo del vino de los que el Consejo tenga constancia en esos países.



El pleno lo denegó por unanimidad y el Consejo Regulador, entre otras argumentaciones, comunicó a la asociación que no es función de este órgano de gestión usar los medios, las personas y los datos que se tienen, en favor de empresas, asociaciones o personas físicas con interés particular. Añadiendo, que muchas de esas acciones ya se difunden a través de la redes sociales.



El presidente de los "colleiterios", Brais Iglesias, recuerda que la asociación representa aproximadamente el 40% del total de bodegas y casi el 80% de los cosecheros con marca propia. La negativa les ha cogido por sorpresa y critican la decisión en lugar de "colaborar para difundir la marca Ribeiro internacionalmente".



El próximo viernes celebrarán una asamblea y se debatirá la propuesta de no compartir ningún tipo de acciones de promoción con el Consejo Regulador hasta que se convoquen elecciones. Además, hay cosecheros tan descontentos que proponen abandonar la Denominación si la situación no cambia tras la elección del nuevo pleno, un extremo al que la asociación espera no llegar.



A la asamblea del viernes se espera que asista la gerente, Cristina Alcalá, para que explique su postura. La gerente mostraba su asombro por el hecho de que "hagan público algo interno", recordando que ha sido un acuerdo del pleno y que se volverá a abordar el asunto en otra sesión. Puntualizó que no deja de ser una asociación y que pueden surgir otras a las que tampoco se podría dar una respuesta positiva. Al mismo tiempo, matizó que "piden cosas bastante confusas y que se contradicen" e incidió en la obligación de respetar la confidencialidad de la base de datos del Consejo.