El PSOE recuerda que la calle Caudillo es ilegal

Un informe emitido por el vicesecretario de la Diputación, Juan Marquina, a petición del grupo del PSOE reprocha al alcalde de Beade, Senén Pousa (PP), que está incumpliendo la Ley de Memoria Histórica manteniendo una calle del municipio con el nombre de Caudillo, "por tratarse dunha mención conmemorativa de exaltación da sublevación militar, da Guerra Civil e da represión da ditadura".

El documento refleja también que es una "obriga legal" la retirada de este tipo de nomenclaturas, por lo que el Concello, de oficio, "debe proceder ó cumprimento da lei", expone el vicesecretario de la institución provincial.

El informe ha sido empleado por la portavoz del PSOE en la Diputación, Elvira Lama, para volver a criticar al presidente del PP de Ourense, Manuel Baltar, "pola súa complicidade ó aplaudir e manter como presidente no seu partido a un alcalde franquista insurrecto que incumpre a lei a propósito".

La socialista recuerda que el PP "rega ó alcalde de Beade con decenas de miles de euros públicos, no lugar de esixirlle que dunha vez por todas cumpra as leis ou se poña fóra do partido".

No obstante, respecto a las alegaciones presentadas por el PSOE para evitar que la Diputación aportase fondos para obras en la rúa Caudillo, el vicesecretario de la institución entiende que "a obra cumpre todos os requisitos".