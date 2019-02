El PSOE de O Ribeiro critica la gestión del presidente de la Mancomunidad

Los socialistas de los municipios de Leiro, Cenlle, Arnoia, Cortegada y Beade acusan al presidente de la Mancomunidade do Ribeiro, Francisco José Fernández, de "mentir" y "manipular" al hablar sobre "melloras fantasiosas na recollida do lixo e rebaixas nas taxas que benefician ás familias".

"O maior interese do presidente da Mancomunidade e alcalde de Leiro, por encima dos intereses da veciñanza, é manter o poder político que lle permite comprar a vontade da cidadanía", aseguran los socialistas, que mantienen que "acabamos de descubrir que se os parques e as obras non se facían, era porque o alcalde mentía descaradamente, ao asegurar que Sogama incrementara o canon, cando a verdade era que o rebaixara un 10% e o señor alcalde de Leiro, do mesmo xeito que os seus colegas de Cenlle, Arnoia, Cortegada e Beade, preferiron incautar o diñeiro na mancomunidade e non rebaixarllo no recibo dos veciños".

Ante el anuncio del gobierno gallego de una nueva rebaja del 10% en 2019 del canon que se paga a Sogama, los socialistas mantienen que "esa rebaixa é só unha proposta que está sen aprobar e cando sí rebaixaron a taxa a mancomunidade quedou cos cartos de todos".

Contrato a la Deputación

En cuanto a la bajada de 12.000 euros del coste de la recogida de basura para los vecinos en 2018, aseguran que esta "foi froito da presión que os portavoces socialistas fixemos, solicitando que se contratase o servizo de recollida da Deputación por ser máis económico e sen privilexiar na repartición de custos a uns concellos en detrimento de outros".