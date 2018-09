El ratio de producción de uva divide al Consello Regulador de O Ribeiro

El acuerdo tomado el pasado martes por el pleno del Consello Regulador de O Ribeiro para incrementar en un 25% la ratio de producción por hectárea de viñedo ha generado malestar entre los colleiteiros, que rechazan esta medida, defendida por la presidencia del organismo de gestión de la Denominación de Origen. En ese sentido, la Asociación de Colleiteiros Embotelladores do Ribeiro ha presentado ante la Consellería de Medio Rural un recurso de reposición contra el citado acuerdo, que contó con el voto favorable de nueve vocales del Consello y el único en contra del representante del colectivo.

Este vocal, Brais Iglesias, que también preside la asociación, señala que "xusto na campaña que entran en vigor os rendementos de 13.000 e 12.000 quilos por hectárea en blancas autóctonas e tintas autóctonas, respectivamente, apróbase un aumento do 25% para esta vendima, coas dificultades que estamos a ter pola plaga de mildio e tendo en conta que a media de rendemento dos colleiteiros é tan só de 8.000 quilos por hectárea". Los colleiteiros rechazan la previsión de una "vendima excepcional", que justificaría el citado incremento en virtud de la normativa de la Denominación.

Al respecto, el presidente del Consello, Juan Manuel Casares, apunta que "con esta medida, queremos evitar que viticultores cunha boa colleita teñan que deixar uvas sen vender". Añade que "este un ano de transición e temos que manter un equilibrio entre os intereses de todos para que a marca Ribeiro non se vexa danada". Casares asegura que "os viticultores son a parte máis feble da cadea de producción do viño, e vou a seguir apostando por eles, aínda que haxa xente que non acepte as decisións democráticas da maioría".