Razamonde contará con aceras para mejorar la seguridad vial

El Ministerio de Fomento acaba de aprobar la licitación del proyecto de construcción de aceras en la travesía de la N-120 correspondiente a la localidad de Razamonde, en el municipio de Cenlle. Pendiente de la publicación oficial, el alcalde, Gabriel Alén, ha recibido en estos días la confirmación, después de tres años de espera para la ejecución de este proyecto, comprometido ya en 2015 por Ana Pastor, entonces ministra de Fomento, durante un encuentro que mantuvo con el regidor.

El retraso motivó incluso un acuerdo plenario reciente para solicitar de nuevo esta infraestructura que los representantes municipales consideran muy necesaria, fundamentalmente para garantizar la seguridad de los vecinos, que tienen sus viviendas pegadas a la calzada de esta carretera nacional muy transitada y se ven obligados a caminar por el arcén o en el mejor de los casos por tramos discontinuos de acera.

Gabriel Alén considera que el riesgo de accidente, sobre todo de atropello, es grande, aunque hace más de 10 años que afortunadamente no se ha producido ninguno.

"O Ministerio aprobou a licitación no último momento con cargo aos orzamentos do 2018, e cunha inversión inicial de 260.000 euros", apuntó el regidor.

Las sendas peatonales se construirán a ambos lados de la calzada, sumando una longitud aproximada de dos kilómetros, y con un ancho de 1,5 metros.

Las obras se ejecutarán durante el primer semestre de este año 2019, según confirmaron los responsables municipales.

Peligro

El alcalde de Cenlle afirma que esta travesía de la N-120 es muy peligrosa sin aceras "porque cruza todo o pobo de Razamonde, que só conta con algún tramo de beirarrúas en moi malas condicións e na maior parte do trazado os veciños teñen que camiñar pola calzada, por iso, e despois de tanto tempo que levamos loitado por este proxecto, consideramos que é unha obra moi importante para o municipio".

Razamonde cuenta en la actualidad con aproximadamente 110 vecinos que se beneficiarán con la ejecución de este proyecto, muy demandado entre la población. En ese sentido señalaba Gabriel Alén que era una deuda que había pendiente con esta localidad, porque

"é un núcleo de poboación que se viu afectado pola construción da autovía, do embalse e pola vía do ferrocarril, perdendo moitos camiños tradicionais e por iso apostamos por este proxecto, que gracias a aprobación unánime por parte da Corporación municipal conseguimos que se sacara adiante a licitación con cargo aos orzamentos do 2018, despois de ser aprobado o proxecto no mes de abril do mesmo ano", matizaba el regidor.n

Nuevo tramo del paseo fluvial

Las autoridades municipales también celebran la aprobación de un segundo proyecto que también será beneficioso para la localidad de Razamonde. Se trata de un nuevo tramo del paseo fluvial que transcurre a orillas del río Miño y que en la actualidad enlaza Laias con Barbantes. La ampliación alcanzará ahora el pueblo de Razamonde. El presupuesto ronda el medio millón de euros y se ejecutará en dos anualidades, la de 2019 y 2020. La financiación correrá por cuenta de la Consellería de Turismo y Diputación. El proyecto tendrá continuidad en próximos años con otro tramo hasta Xubín.