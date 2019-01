Reforma viaria en Leiro para mejorar la seguridad

La mejora de la accesibilidad, de la seguridad y de los servicios públicos ha centrado el proyecto de acondicionamiento de las calles Casanova y del Centro Cívico, en el concello de Leiro. La actuación en la zona, que ha contado con una inversión de 100.000 euros subvencionada en un 80% por la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, ha permitido la renovación del pavimento, la instalación de luminarias más eficientes y la revisión de las redes de saneamiento, además de acometer los trabajos necesarios para la instalación de futuros servicios de telefonía y electricidad.

La conselleira Ethel Vázquez visitó ayer el municipio para comprobar sobre el terreno el resultado de los trabajos y destacó la importancia de la colaboración de las distintas administraciones para poder sufragar las obras que facilitan "o tránsito peonil e rodado no treito inicial da rúa Casanova e tamén na rúa do Centro Cívico, co obxectivo de mellorar a mobilidade dos veciños e reforzar a súa seguridade viaria nestas zonas tan frecuentadas, xa que acollen importantes equipamentos, como o centro escolar ou o mesmo Centro Cívico, lugar de actividade e de encontros", destacaban desde el departamento autonómico.

En su visita a Leiro, Ethel Vázquez señaló que Infraestruturas ya ha licitado las obras de mejora del firme en la carretera OU-504 entre Ribadavia y Cea por valor de 600.000 euros y que tiene previsto acometer la limpieza de Ponte da Esperela, sobre el río Avia, en la OU-209.