El regidor de Leiro saca pecho por su playa fluvial

Las irregularidades orográficas existentes en la playa fluvial de Leiro no son competencia del Concello, aseguró ayer el alcalde, Francisco José Fernández, sobre la polémica generada entre algunos usuarios de este paraje natural del río Avia. El regidor señaló que "cando falei dos buracos feitos polos nenos na terra da praia, non me estaba a referir os taludes e o desnivel que hai para baixar ata a auga".

Fernández añadió que "nunca dixen que non existira ese desnivel, pero o certo é que non é un problema do Concello ou de competencia municipal". El alcalde sostiene que "si entra dentro das nosas tarefas o mantemento e conservación da praia, que según nos asegura o 99% dos bañistas se atopa nunhas óptimas condicións". En este sentido, en referencia a las declaraciones realizadas a este diario por María del Carmen Crego como portavoz de un grupo de bañistas, Francisco José Fernández comenta que "non sabía que había unha asociación de bañistas, pero o certo é que esta señora minte máis que fala". Esta mujer había criticado las dificultades que padecen las personas mayores o con problemas de movilidad para acceder al río, debido al fuerte desnivel, y el peligro que suponían laslas continuas subidas de caudal.

El alcalde de Leiro concluye que "hoxe (por ayer) veu moita xente a falar conmigo queixándose destas mentiras, porque a realidade é que á nosa praia fluvial veñen centos de visitantes e todos nos felicitan polo seu bó estado".