El retablo de Carballeda de Avia recuperó su esplendor

El resultado de los trabajos de restauración del retablo de la iglesia de San Miguel de Carballeda de Avia ha sorprendido gratamente al propio autor de la recuperación, Pablo Garrido, que se ponía manos a la obra el pasado mes de junio, culminando la faena en estos días, para que pueda ser admirado en todo su esplendor el próximo domingo durante la misa. Lo que ha quedado al descubierto en poco se parece a como estaba, con abundante suciedad, principalmente de barnices y del hollín de las velas, que lo había oscurecido hasta el punto de que "parecía en blanco y negro", según señalaba Garrido.

Además, presentaba desprendimientos de los dorados y policromías y, según el restaurador, antiguamente debió de verse afectado en gran medida por la humedad que se filtraría por una pequeña ventana situada en la parte superior, "que debió causar importantes desperfectos porque la madera se contrae, la policromía no resiste, y se producen desprendimientos".

El trabajo fue llevado a cabo exclusivamente por Pablo Garrido, de la empresa ourensana Sagrada Familia, que entre otras restauraciones ya había intervenido en el Santuario de Los Milagros.

Por otra parte, según avanzaba la restauración fue descubriendo el repintado de algunas figuras como la de la Virgen y San Juan, cuya recuperación retrasó el trabajo, "pero mereció la pena, una vez que ya tienen su aspecto original", matizaba Pablo Garrido.

Primeramente hubo que desmontar las piezas sueltas y consolidar las policromías, seguidamente realizar una profunda limpieza y desinsectación, sanear la estructura y realizar una limpieza química, llevar a cabo la reintegración cromática para que quedara uniforme y finalmente el barnizado. La intervención, sin embargo, no varió "su intensidad de tonos que es totalmente original. No me imaginaba un resultado tan esplendoroso", afirma el restaurador, y añade que "es una obra maestra en escultura y pintura". En ese sentido, también apunta que este retablo de finales del siglo XVII está plagado de ornamentación. Contiene pequeñas figuras como pájaros entre las uvas y siete angelitos, cada uno de ellos con símbolos de la Pasión de Cristo, que es el tema central .

Pablo Garrido quiere destacar el esfuerzo realizado por los vecinos y el párroco de Carballeda de Avia para la recuperación del retablo de su iglesia, tras la correspondiente autorización de la Xunta.