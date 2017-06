Ribadavia acondicionará dos accesos en San Paio y A Groba

El Concello de Ribadavia prepara en estos momentos del presupuesto para remitir la solicitud a la Consellería de Medio Rural con el fin de acondicionar el Camiño do Coto, en San Paio, y el Camiño do Seixo, que enlaza A Groba con As Chabolas, dentro del Plan Marco. El concejal de Obras, Javier Iglesias Sendín, declaró que el vial de San Paio se ha contemplado por un doble motivo, por un lado porque ha sido reclamado por los vecinos de dicha localidad y, además, con el fin de cumplir con el compromiso adquirido con el grupo Ribeiro en Común para sacar adelante los presupuestos de este 2017. "Estamos a cumprir cos compromisos dentro do que está nas nosas mans", matiza Sendín.

El edil recuerda que en los últimos seis meses se procedió a reconstruir el muro sobre el río Maquiáns que ponía en peligro la Rúa Ribeiro y a punto están de finalizar las aceras de Múñoz Calero, al mismo tiempo que se están ejecutando las obras del plan provincial.

Por otra parte, Iglesias Sendín quiere salir al paso de las manifestaciones del PP, en el sentido de que echaba en falta una partida específica de 60.000 euros para la ejecución de obras, manifestando el responsable de este departamento municipal que en total son 135.000 euros que están contemplados en los presupuestos del presente ejercicio económico para este fin.

Así, matiza que hay 90.000 euros dentro del plan inversor, además de otros 20.000 para trabajos de mantenimiento y 25.000 que se destinan al plan de cooperación con la Diputación provincial, mediante el que se están reparando varios accesos en Ribadavia y en varias localidades del rural. "O PP está sendo pouco ambicioso se só botaba en falta 60.000 euros", concluye el concejal de Obras.