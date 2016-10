Ribadavia da la bienvenida al nuevo año celta y celebra su 'Noite Meiga'

La recreación de leyendas y ritos relacionados con la brujería marca la `Noite Meiga` de Ribadavia (Ourense), en la que cada año se da la bienvenida al nuevo año celta, aparte de teatralizar leyendas y ritos y de ahuyentar los malos espíritus.



Es esta una cita marcada por el pasaje del terror y conjuros, así como por espectáculos de fuego, en una suerte de particular versión del Samaín gallego.



Con menos tradición que otras villas, como es el caso de Cedeira, la Noite Meiga de Ribadavia simboliza una cita imprescindible para los amantes de esta fiesta, que en el caso de Galicia entronca con el rito celta de "fin de cosecha" y en la que se rinde culto a los muertos.



La tradicional noche del Samaín coincide con el primer día del calendario celta, fecha en la que se celebraba el fin de la cosecha y se rendía culto a los fallecidos.



Tomando como base el rito celta, Alba González, vocal de la asociación Activa-T de Ribadavia, organizadora del evento, ha indicado que la finalidad es aunar la cultura gallega con tradiciones "más contemporáneas", propias de Halloween.



No en vano, este acto conjuga la tradición con costumbres importadas de otros países y la visión particular que los gallegos tienen de la muerte.



"La idea nació hace 16 años como un elemento de dinamización del rural que potenciase la cultura gallega y el origen celta del Samaín y esas ideas de los espíritus y de las almas con elementos más modernos", ha apuntado.



Tras dieciséis ediciones, el resultado es la celebración de numerosas actividades entre las que destacan la escuela de `menciñeiros`, un pasaje del terror, aquelarres y conjuros, cartel al que este año hay que añadir un espectáculo de fuego.



Buena muestra del "éxito" de esta actividad es la celebración del túnel del terror, cuyas entradas se han agotado hace días, si bien esta tarde pondrán más a la venta.



A pesar de la gran afluencia en los últimos años, esta portavoz ha recordado que los inicios no fueron nada fáciles.



"Hoy todo el mundo, más o menos, ha escuchado hablar del Samaín, pero hace 16 años no era así", ha comentado.



Y como "asignatura pendiente" queda recoger algún día las historias que cuentan los mayores, quienes todavía "recuerdan que antiguamente se utilizaban calabazas", habitualmente, en las aldeas más pequeñas.



No se trata Ribadavia de la única localidad que acoge actos festivos de estas características en la provincia de Ourense.



Allariz también festejerá el Samaín estos días con un pasaje del terror por las calles del casco viejo, al igual que el pueblo de Astariz, en Castrelo de Miño.



Esta localidad celebrará su propio "túnel del terror" entre las casas, calles y plazas del casco viejo.



Otras localidades tienen sus propias actividades dirigidas a los más pequeños, como el caso de A Rúa y Valdeorras, Barbadás u Ourense, que realizarán diferentes talleres, que tendrán las calabazas y maquillaje como elementos protagonistas.