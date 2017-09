Ribadavia exige más servicios de la ITV para los tractores

Las quejas de los agricultores se multiplican en O Ribeiro, especialmente en el entorno de Ribadavia, por las dificultades a las que deben enfrentarse este año para realizar la ITV (Inspección técnica de vehículos) a sus tractores. Hasta este 2017, las inspecciones se llevaban a cabo al mismo tiempo que los demás vehículos. La unidad móvil se instala durante una semana en el parque empresarial de Ribadavia, pero en la actualidad no incluye los tractores, que están obligados a realizar la revisión durante un único día, que coincidió en el pasado mes de junio, y que no volverán a contar con este servicio exclusivo para este tipo de vehículos agrícolas hasta dentro de cuatro o cinco meses.

La preocupación de los agricultores se debe a que con un solo día, si no se supera la revisión, se ven obligados a desplazarse a otros concellos y a Ourense, una vez hechas las correspondientes reparaciones.

El Concello de Ribadavia recogía las quejas de los afectados y aprobaba por unanimidad en pleno una propuesta del gobierno socialista para dirigirse a la Consellería de Economía, Emprego e Industria y a la propia ITV con el fin de reclamar la realización de inspecciones con más frecuencia y durante un periodo de tiempo más largo para que los propietarios de los tractores tengan la oportunidad de pasar una segunda revisión en Ribadavia sin necesidad de dirigirse a otros ayuntamientos.

Sin embargo, aunque la reclamación se hizo con tiempo suficiente antes de la vendimia, por el momento el Concello no ha recibido ninguna contestación.

"Hai un auténtico clamor por parte do sector", apunta el concejal de Hacienda de Ribadavia, Javier Iglesias Sendín, que también es socio de la Cooperativa Vitivinícola del Ribeiro. El edil afirma que el volumen de tractores es muy importante y al menos deberían contar con una unidad móvil durante una semana y cada tres o cuatro meses.

MÁS DE 22 EUROS PARA REALIZAR LA REVISIÓN

Muchos agricultores se están viendo afectados por este cambio en la inspección de sus vehículos agrícolas. Aquellos que no pudieron pasar la revisión durante el pasado mes de junio sólo les quedan las opciones de no utilizar el tractor o cargarlo en una plataforma e ir a pasar la ITV a Ourense, con lo que si tiene que desplazarse dos días, los gastos pueden sobrepasar los 200 euros, según indicó Javier Iglesias, o en el mejor de los casos algo más de 100 euros, si la supera a la primera. También cabe la alternativa de utilizar el vehículo en plena vendimia sin la ITV, con lo que se arriesga a ser sancionado. "Hai unha inquietude e unha preocupación moi grande entre o sector, porque a Administración en vez de dar facilidades, ponlle dificultades", señala. En otros concellos más pequeños como Castrelo de Miño no sufren este problema porque la revisión se realiza cada noviembre durante dos días.