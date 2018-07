Ribadavia pone freno a servicios de taxi ilegales

El equipo municipal de gobierno de Ribadavia mantiene mano dura en la toma de medidas para intentar evitar el intrusismo que viene denunciando el gremio local del taxi desde hace varios años. Una situación, ésta, que deriva de la existencia de particulares que realizan asiduamente y con sus propios vehículos el traslado de vecinos desde las aldeas hasta la villa, careciendo de la correspondiente autorización.

Concretamente, los agentes de la Policía Local han levantado en torno a 12 atestados en los últimos años sobre conductores que fueron detectados realizando el transporte de ocupantes de manera irregular, unos casos que fueron elevados a la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta para la apertura del correspondiente expediente sancionador. La colaboración de los ciudadanos es determinante para que los agentes puedan actuar, "pero neste tema hai moita picaresca, xa que este transporte ilegal existe porque ten usuarios", comenta el alcalde, Ignacio Gómez.

Pese a ello, las medidas coercitivas llevadas a cabo por el Concello están dando sus frutos. "Aquí hai xente que foi denunciada e non voltou a facelo, aínda que tamén percibimos que non hai tanto intrusismo como nos primeiros anos da crise", añade el regidor ribadaviense. El problema se agrava cuando las personas que realizan los traslados llegan desde otros municipios de la comarca, "e polo tanto descoñecemos se o están a facer ou non puntualmente", concluye.

Por otra parte, los ocho taxistas con licencia en Ribadavia se han dirigido al Concello solicitando el cambio de su parada desde la Alameda hasta la céntrica rúa Progreso. Al respecto, desde el gobierno municipal se alega que está pendiente una remodelación de la circulación vial, y que por el momento es aconsejable que la ubicación actual se mantenga.