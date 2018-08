Ribadavia se prepara para disfrutar de una nueva edición del Arteficial

El conjunto histórico de Ribadavia acoge este sábado la XII edición del Festival Arteficial, un evento musical en el que los asistentes contarán con más de doce horas de música en directo de forma gratuita.

Hasta diez bandas de todos los estilos de música conforman el cartel de un festival que cuenta con la colaboración de la Diputación de Ourense y que arrancará a las 13 horas.

Guau, Oh! Ayatollah, Sara Fontán, Esteban&Manuel, Isaac Pedrouzo, Big Ok, Pantis, la banda portuguesa Whales, la brasileña LaBag y el angoleño Chalo Correia conforman el cartel del Arteficial, que contará con una entrada solidaria y voluntaria que consistirá en la donación de alimentos no perecederos en colaboración con la Cruz Roja.

Otras actividades

Además de la música, el Arteficial contará Mercado das sementes, un espacio de intercambio y difusión para empresas culturales y creativas; así como un espacio para los más pequeños mientras los padres disfrutan del festival. También se llevará a cabo el evento "Poesía Vertical", en colaboración con el Festival Kerouac.