Ribadavia reclama un dron para emergencias

La Corporación del Concello de Ribadavia aprobó en sesión plenaria emitir una solicitud a la Axencia Galega de Seguridade en la que piden un dron para el servicio municipal de emergencias del municipio. La iniciativa partía del portavoz de Compromiso por Galicia, Manuel Vázquez, que presentó una moción en la que recalcaba que contar con este servicio facilitaría las labores de alcance para los nidos de avispa velutina, un problema que lleva meses afectando en gran medida a la localidad.

El portavoz del Partido Popular, César Fernández Gil, argumentó que su uso exclusivo para mejorar el acceso y alcance a los nido de avispa velutina no estaba comprobado y que desde la Axencia Galega de Seguridade no se estaba enviando este mecanismo todavía a ningún concello hasta que no supiesen a ciencia cierta que supondría una ayuda. Por este mismo motivo, los demás representantes políticos coincidieron en que debería hacerse la petición "para outros moitos usos, coma para a prevención de incendios, inundacións ou accidentes, xa que nunca sobran medios para actuar nas labores de emerxencia".

El concelleiro de Seguridade, Ricardo González Amaro, recordó que "facer unha petición demostra interés e cando estén dispoñibles para envialos, contarán ca nosa solicitude de anteman, e teremos maís posibilidades".